I guanti monouso costano troppo a causa del Covid-19, l’appello: “Prezzi folli, vanno abbassati”



Durante l’emergenza Coronavirus non è cresciuto solo il pezzo delle mascherine, ma anche quello dei guanti monouso. Per questo motivo le direttrice delle residenze sanitarie per disabili della Fondazione Stella Maris chiedono alle istituzioni di intervenire per calmierare i prezzi, ritenuti ormai “folli”.

