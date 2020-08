Il caso dell’Istituto Cobianchi di Verbania: attività scolastiche già sospese per un caso di Covid



Mentre è in corso il dibattito sulla riapertura della scuola, in programma il 14 settembre, arriva da Verbania il caso dell’Istituto superiore Cobianchi che pochi giorni fa aveva ricominciato le lezioni in presenza con gli studenti impegnati nei corsi del cosiddetto “Pon” ma che è stato costretto a richiudere dopo un contagio da Coronavirus. L’annuncio della preside Maselli: “Da oggi al via la sanificazione”.

