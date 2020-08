Il commento sessista del comico Enrique Balbotin alla parlamentare Paita non era diretto a lei



Nessun commento sessista da parte del comico Enrique Balbontin nei confronti della parlamentare Raffaella Paita. La «Lella» di cui si parla su Facebook è lo storico personaggio del comico di Colorado, stereotipo della «poco di buono» («bagascia» in savonese, appunto) a cui il comico ha dedicato persino un libro: «Se la Paita mi querela, io andrò molto volentieri in tribunale a dimostrare che non ce l’avevo con lei. E a quel punto sarà lei a dover rispondere di calunnia».

