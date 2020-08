“Il Coronavirus si è portato via mio marito. Ragazzi, divertitevi: ma non siate incoscienti”



Alessandra ha perso suo marito a causa del Coronavirus a Marzo. Nella lettera alla nostra redazione si rivolge direttamente ai giovani. “Divertitevi pure, ma non regalate la vostra vita e quella degli altri a quel farabutto di virus. Cavolo, ragazzi, in fondo vi si chiede solo di mettere una mascherina e non una

camicia di forza”.

