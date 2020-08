Il gioielliere Alberto Repossi su Lady Diana: “A Londra nemmeno una statua per ricordarla”



Sono passati 23 anni da quando il gioielliere Alberto Repossi incontrò Lady Diana. L’occasione era la scelta di un anello di fidanzamento, per un annuncio importante che sarebbe dovuto arrivare di lì a poco tempo. La Principessa e Dodi Al Fayed lo incontrarono a St Tropez. L’anello attirò il clamore mediatico per la notizia che portava con sé, ma il gioielliere mantenne il riserbo, per l’impegno preso con Lady Diana. Dopo il tragico incidente, dell’anello non ci fu più traccia. Scottland Yard mise sotto torchio lui e la sua fabbrica. Fu il momento di rivelare la verità.

Continua a leggere



Sono passati 23 anni da quando il gioielliere Alberto Repossi incontrò Lady Diana. L’occasione era la scelta di un anello di fidanzamento, per un annuncio importante che sarebbe dovuto arrivare di lì a poco tempo. La Principessa e Dodi Al Fayed lo incontrarono a St Tropez. L’anello attirò il clamore mediatico per la notizia che portava con sé, ma il gioielliere mantenne il riserbo, per l’impegno preso con Lady Diana. Dopo il tragico incidente, dell’anello non ci fu più traccia. Scottland Yard mise sotto torchio lui e la sua fabbrica. Fu il momento di rivelare la verità.

Continua a leggere

Continua a leggere