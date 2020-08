Il maltempo flagella il Nord Est: riaperta l’Autobrennero in Alto Adige, stop alla ferrovia



Il maltempo continua a mettere in ginocchio il Nord Est: in Trentino Alto Adige, dopo l’esondazione dei fiumi Adige e Isarco a causa delle forti piogge, è stata riaperto l’A22 del Brennero tra San Michele e Bolzano, ma resta ferma la ferrovia del Brennero tra Bolzano e Fortezza. Due morti in un incidente stradale. Oltre 20 feriti ad Ancona in seguito ad una violenta grandinata. E oggi sono 13 le regioni in allerta meteo a causa dei temporali in arrivo.

