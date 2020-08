Il matrimonio tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli è ufficiale: apparse le pubblicazioni



Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sposeranno tra qualche mese e, come scrive il Giorno, venerdì 31 luglio sono anche apparse le pubblicazioni di matrimonio sull’Albo pretorio del Comune meneghino. I due, quindi, come previsto si sposeranno proprio a Milano anche se non è ancora chiaro quando sarà la data precisa.

