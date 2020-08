Il piccolo Evan morto a Modica, autopsia rivela: decesso per trauma cranico



È stata eseguita l’autopsia sul corpo di Evan, il bambino di 21 mesi morto lunedì nell’ospedale di Modica, nel Ragusano. Dall’esame è emerso che è stato un trauma cranico a ucciderlo. In ospedale i medici avevano notato lividi ed ematomi sul corpo. Dopo la sua morte sono stati fermati la mamma e il compagno: dovranno rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni e omicidio volontario in concorso.

