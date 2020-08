Ilary Blasi bacia Francesco Totti ma lui stronca ogni romanticismo: “Sembravi un piranha!”



Il romanticismo non è la cifra stilistica di Francesco Totti, almeno non pubblicamente. Ci prova la moglie Ilary Blasi a creare un po’ di atmosfera, pubblicando la foto di un bacio in acqua ma il marito, dopo avere visto lo scatto postato su Instagram, sceglie di commentare con i toni che più lo mettono a suo agio, quelli dello scherzo. E scrive: “Sembravi un piranha!”.

