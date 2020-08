In Basilicata arriva il corso di laurea in Medicina



A breve partirà il corso di laurea in Medicina e Chirurgia in Basilicata. Lo ha annunciato il ministro della Salute Speranza su Facebook: “È stata una bella emozione firmare l’accordo di programma per istituire la Facoltà di Medicina all’Università degli Studi della Basilicata. Conoscenza e Salute sono i due beni pubblici fondamentali da cui si deve ripartire”.

