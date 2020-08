Incendio ad Altofonte, vicino Palermo, paura nella notte: evacuate 400 persone



Un vasto incendio di origine probabilmente dolosa è divampato nella notte ad Altofonte, vicino Palermo. Le fiamme hanno interessato la collina che sovrasta il paese, mettendo in pericolo i residenti di alcune villette: circa 400 le persone evacuate e costrette a passare la notte nel campo sportivo del paese, mentre i vigili del fuoco cercavano di circoscrivere e spegnere il rogo. Le operazioni sono ancora in corso nella mattinata, con l’ausilio di tre canadair: per fortuna non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti.

