Incendio distrugge la Riserva dello zingaro in Sicilia: “Criminali hanno devastato tutto”



La riserva dello Zingaro prima e dopo l’incendio: le fiamme hanno devastato uno dei luoghi simboli della Sicilia. Meta conosciuta e apprezzata in tutto il mondo era già stata colpita da un incendio nel 2012. Il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino: “E’ stato un fronte di fuoco troppo grande, fatto in maniera scientifica per far sì che con il vento si estendesse il più possibile”.

