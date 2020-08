Incidente a Vercelli, dopo la madre muore anche il figlio tredicenne



Dopo due giorni di agonia ha dovuto arrendersi il figlio di Bukurie Hajdari, la donna di 46 anni deceduta giovedì in seguito in un incidente lungo l”autostrada A4, all’altezza del comune di Santhià (Vercelli). La donna, residente in Svizzera ma di origine Kosovara, viaggiava a bordo di una Mercedes Classe C guidata dal marito.

