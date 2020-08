Incidente Castelmagno, procura conferma: “Nessun abuso di alcol per i sopravvissuti”



Il procuratore aggiunto di Cuneo, Gabriella Viglione, sull’incidente di Castelmagno che ha provocato la morte di 5 ragazzi: “Al momento è emerso con certezza che i ragazzi ricoverati in ospedale non hanno compiuto alcun tipo di abuso, per il resto i tempi degli accertamenti che dovranno essere effettuati per stabilire causa e dinamica dell’incidente non saranno brevi”.

Continua a leggere



Il procuratore aggiunto di Cuneo, Gabriella Viglione, sull’incidente di Castelmagno che ha provocato la morte di 5 ragazzi: “Al momento è emerso con certezza che i ragazzi ricoverati in ospedale non hanno compiuto alcun tipo di abuso, per il resto i tempi degli accertamenti che dovranno essere effettuati per stabilire causa e dinamica dell’incidente non saranno brevi”.

Continua a leggere

Continua a leggere