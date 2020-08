Incidente Cuneo, scontro tra tre auto: sette feriti, tra cui due bambini e traffico in tilt



Doppio incidente stradale questa mattina in Piemonte, sull’autostrada A6, Torino-Savona, all’altezza all’incirca di Mondovì, in direzione Liguria: nel primo sono rimaste ferite 7 persone, tra cui due bambini, trasferiti in elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino in condizioni non gravi, nel secondo ferite altre tre persone. Disagi per il traffico, con code fino a 5 chilometri durante la chiusura dell’autostrada per i rilievi del caso.

