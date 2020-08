Incidente in A12 tra Chiavari e Rapallo, tir tampona sei auto: 5 feriti e traffico in tilt



Il maxi incidente stradale sulla A12 Genova Livorno è avvenuto poco prima delle 11 di oggi all’altezza del km 34 nella carreggiata in direzione del capoluogo ligure. Nell’incidente sono rimaste ferite cinque persone tra cui due bambini. Per consentire i soccorsi, il tratto autostradale tra Chiavari e Rapallo è rimasto completamente bloccato alla circolazione per ore in entrambe le direzioni con inevitabili ripercussioni sul traffico.

