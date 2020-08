Infermieri contro Salvini: “Noi mettiamo la mascherina perché abbiamo visto cosa può fare il virus”



Sono sempre di più gli infermieri ed operatori sanitari che su Facebook stanno rispondendo alle parole del leader della Lega Matteo Salvini che si è rifiutato di indossare la mascherina in Senato condividendo il post di un operatore del 118 che rivendicato il diritto e il dovere di utilizzare il dispositivo di protezione individuale: “Io a differenza sua la mascherina la metto – si legge nel post pubblicato sul social dall’infermiere 48enne – perché un decreto della presidenza del consiglio dice che va messa, perché chi ha le competenze e la conoscenza per dirmi cosa fare mi dice che la devo indossare e perché io a differenza sua, purtroppo, ho visto cosa può fare questo virus e non ho nessuna voglia di tornare in quell’incubo”.

