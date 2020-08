Jane Alexander: “Signora a chi? Ho 47 anni ma mi sento ancora giovane”



Jane Alexander ironizza su Instagram con una tshirt che porta la scritta ‘Signora a chi?’, dichiarando di essere consapevole di avere 47 anni ma di sentirsi ancora giovane. Ha un figlio di 17 anni e sa che non è più una ragazzina, ciò non le impedisce di pensare a sé come una donna capace di ridere della sua età e di quello che significa per gli altri, di certo non per lei.

