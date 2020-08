Jennifer Erhabor, l’ex Miss che fa i tamponi a domicilio: “In 48 ore pronto il referto”



Jennifer Erhabor è stata finalista sul podio di Miss Italia Veneto, ma nella vita è una giovane infermiera di 27 anni. Ha origini nigeriane ed è cresciuta a Padova. Oggi vive a Milano e il suo merito è quello di aver inventato un sistema di tamponi a domicilio: li ritira in laboratorio, bussa a casa delle persone e li fa analizzare. Il tutto in 48 ore. “Ne faccio anche 25 in un giorno”, racconta in un’intervista al Corriere della sera. Ora sono in tanti a richiedere il suo servizio: “Mi hanno contattata vip come Francesco Facchinetti e persone comuni”.

