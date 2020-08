Jessica Alves, l’ex Ken umano, e la gluteoplastica: “Sedere come J-Lo e fianchi da Kim Kardashian”



Jessica Alves, al tempo conosciuto come Rodrigo Alves Ken umano, ha rivelato di aver speso quasi 35mila euro per un aumento del sedere. E Jessica Alves ha mostrato con orgoglio i risultati della sua recente trasformazione mentre ha posato a bordo piscina per delle immagini da condividere sul suo profilo Instagram da 1 milione di followers: ” “Ho avuto un’intervento estetico che mi ha cambiato la vita, in questa mia nuova transizione che mi ha restituito con un sedere come J-Lo e fianchi da Kim Kardashian”.

