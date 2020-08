John Travolta con la figlia dopo la morte della moglie: “Ella e io balliamo in ricordo della mamma”



Il primo post Instagram di John Travolta, dopo la morte di sua moglie Kelly Preston, è con sua figlia. “Ella e io balliamo in ricordo della mamma. Una delle cose preferite di Kelly, ballare con me”. E la secondogenita dell’attore, sorella maggiore di Benjamin, che lo scorso luglio volle salutare la mamma sui social: “Grazie per il tuo aiuto e grazie per aver reso questo mondo un posto migliore. Hai reso la vita una cosa meravigliosa e so che continuerai a farlo sempre”.

