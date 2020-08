Kim Kardashian e Kanye West provano a salvare il loro matrimonio, prima che sia troppo tardi



Il matrimonio di Kim Kardashian e Kanye West non è ancora finito. I due, stando ad una fonte vicina al magazine TMZ, vorrebbero partire per un viaggio di famiglia, sperando che allontanarsi dalla routine possa rimettere in sesto il loro rapporto. A proporlo sarebbe stata l’imprenditrice beauty, recatasi in Wyoming dal marito, e decisa a salvare anche l’impossibile.

