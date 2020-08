La fake news dei genitori che non potranno prendere i figli a scuola se sono casi sospetti



Da qualche giorno circola una fake news secondo cui i genitori non potranno andare a prendere i loro figli a scuola nel caso in cui questi ultimi presentino sintomi compatibili con il Covid-19 e vengano quindi considerati casi sospetti. Si tratta di una notizia falsa, smentita anche dalle linee guida ufficiali che spiegano cosa dovranno fare i genitori nel caso in cui il figlio sia un caso sospetto.

