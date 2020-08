La mamma di Andrea Damante non c’entra con la rottura: “Tra me e Giulia De Lellis va tutto bene”



La signora Valentina Fasciana chiarisce in merito alle indiscrezioni che parlavano di un suo ruolo nell’allontanamento tra i Damellis. Gira voce che non abbia perdonato il libro della De Lellis sulle “corna” di Damante, ma sarebbe soltanto una fake news: “Tra me e la piccola Giulia va tutto bene”.

