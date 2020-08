La rabbia del marito di Viviana: “Non ha mai toccato Gioele, basta fango su mia moglie”



“Il mio dolore non ha confini – scrive Daniele Mondello su Facebook- ma non sono disposto a tollerare altro fango su Viviana, me o la mia famiglia”. Il dj di Messina ha presentato una denuncia su eventuali omissioni di soccorso durante l’incidente del 3 agosto. “Credo siano stati aggrediti dagli animali, Viviana non ha mai toccato Gioele con un dito”.

