La ragazza della foto sulla statua di Camilleri: “Contro di me insulti sessisti, non dormo più”



“Non dormo da tre notti. Sto davvero male per i commenti che ricevo, specie quelli a sfondo sessista” ha raccontato la giovane siciliana protagonista della foto a cavalcioni sulla statua di Camilleri nel pieno centro di Agrigento. “Il mio non è stato un gesto per attirare notorietà, non sono in cerca di celebrità” ha sottolineato la giovane.

