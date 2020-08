La storia di April, uccisa dall’ex allo scadere dell’ordine restrittivo



È stata assassinata una settimana dopo che l’ordine restrittivo che avrebbe dovuto proteggerla dal suo ex, era scaduto. Si chiamava April Logan, aveva 22 anni ed è stata uccisa a colpi di pistola nella sua casa di Newport, in Virginia. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini, allarmati dalle grida per l’intrusione dell’uomo in casa.

