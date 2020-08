Ladro precipita dal secondo piano durante un furto: morto dopo un volo di 9 metri



Un uomo di nazionalità albanese è morto dopo essere caduto dal secondo piano di un palazzo di Santhià (Vercelli), nel quale era entrato assieme a un complice per un furto in un alloggio. Era entrato, con un complice, arrampicandosi sui balconi, in un alloggio vuoto. Le urla dei vicini li hanno costretti a scappare, poi la tragedia.

