Lara Zorzetto: “Leonardo è in terapia intensiva, non so quando potremo portarlo a casa”



La ex protagonista di Temptation Island è diventata mamma del piccolo Leonardo ma il bambino è ancora in ospedale per via di alcune complicazioni subentrate durante il parto. Il bambino è in terapia intensiva e viene sottoposto ad analisi e cure. Lei stessa riesce ad andarlo a trovare solo poche volte: “Sono ancora dolorante”.

