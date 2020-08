Laura Pausini: “I miei genitori si sono risposati dopo 50 anni, mi hanno insegnato a sognare”



Nozze d’oro per i genitori di Laura Pausini, che hanno scelto di risposarsi 50 anni dopo il primo sì. “È difficile vedere una coppia arrivare a questo traguardo ed è un insegnamento per noi e per i nostri bambini”, scrive la cantante che insieme alla sorella Silvia ha organizzato una giornata dedicata ai genitori e alle loro nuove nozze.

