Lautaro Marinez diventerà papà, la fidanzata Agustina Gandolfo è in dolce attesa



L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, diventerà presto papà per la prima volta. La sua fidanzata, la modella e influencer argentina Agustina Gandolfo, è in dolce attesa. I due hanno diffuso la notizia tramite Instagram, sui rispettivi profili, dove non sono mancate le dediche che l’uno ha rivolto all’altra, dichiarandosi eterno amore.

