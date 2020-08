Le nuove linee guida dell’Oms: “La mascherina va indossata dai 12 anni in su”



Secondo le linee guida dell’Oms, le mascherine vanno indossate dai 12 anni in su in assenza di distanziamento di almeno un metro, proprio come per gli adulti. Per i bambini tra i 6 e gli 11 anni, invece, si consiglia di valutare quanto il Coronavirus sia diffuso nell’area in cui si vive e quanto i bambini interagiscano con persone considerate più a rischio di sviluppare i sintomi tipici dell’infezione da Covid-19.

Continua a leggere



Secondo le linee guida dell’Oms, le mascherine vanno indossate dai 12 anni in su in assenza di distanziamento di almeno un metro, proprio come per gli adulti. Per i bambini tra i 6 e gli 11 anni, invece, si consiglia di valutare quanto il Coronavirus sia diffuso nell’area in cui si vive e quanto i bambini interagiscano con persone considerate più a rischio di sviluppare i sintomi tipici dell’infezione da Covid-19.

Continua a leggere

Continua a leggere