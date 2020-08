Lea Michele è mamma, nato il primo figlio dell’attrice di Glee



L’attrice e il marito Zandy Reich hanno dato il benvenuto a un maschietto, a un anno dalle loro nozze, come riportato da People. Una grande gioia per la Michele, recentemente finita al centro delle polemiche per alcune accuse di razzismo e bullismo riguardanti comportamenti risalenti ai tempi di Glee.

L'attrice e il marito Zandy Reich hanno dato il benvenuto a un maschietto, a un anno dalle loro nozze, come riportato da People. Una grande gioia per la Michele, recentemente finita al centro delle polemiche per alcune accuse di razzismo e bullismo riguardanti comportamenti risalenti ai tempi di Glee.

