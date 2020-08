Legionella, morta una donna di 62 anni a Siracusa: indagini per scoprire l’origine dell’infezione



Una donna di 62 anni, ufficiale giudiziario del tribunale di Siracusa, è morta per legionella all’ospedale Umberto I. Lo hanno reso noto fonti ospedaliere mentre l’Asp della città siciliana ha attivato le procedure per l’analisi epidemiologica nei luoghi frequentati dalla vittima per individuare dove l’infezione avrebbe avuto origine. Non è possibile al momento utilizzare l’aria condizionata o l’acqua al Palazzo di giustizia.

Continua a leggere



Una donna di 62 anni, ufficiale giudiziario del tribunale di Siracusa, è morta per legionella all’ospedale Umberto I. Lo hanno reso noto fonti ospedaliere mentre l’Asp della città siciliana ha attivato le procedure per l’analisi epidemiologica nei luoghi frequentati dalla vittima per individuare dove l’infezione avrebbe avuto origine. Non è possibile al momento utilizzare l’aria condizionata o l’acqua al Palazzo di giustizia.

Continua a leggere

Continua a leggere