L’epidemiologo Vaia: “In questa fase rischio si nasconde in casa, proteggete i vostri familiari”



Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma spiega che in questa fase il virus “si serve dei ragazzi, specie di quelli che frequentano la movida o che tornano dalle vacanze, e li usa come vettori della malattia”. Per questo il suggerimento ai giovani è di prestare attenzione, perché “il rischio si nasconde proprio all’interno della famiglia”.

