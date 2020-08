Lorenza Famularo, l’autopsia rivela: “Morta a causa di un’embolia polmonare”



Arrivano da Lipari i primi risultati dell’autopsia effettuata sul corpo di Lorenza Famularo, la 22enne deceduta lo scorso 23 agosto in ospedale dopo aver accusato per una decina di giorni dolori alla schiena e al torace, che per i medici erano di origine muscolare. La ragazza sarebbe in realtà stata uccisa da una embolia polmonare massiva. Intanto, continua per il quinto giorno consecutivo il presidio organizzato da familiari e amici all’ingresso del nosocomio.

