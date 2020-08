Lorenzo Palazzi, il dj positivo al Covid: “Assurdo incolpare un solo locale come capro espiatorio”



Il dj romano risultato positivo insieme ad altri 8 ragazzi dopo una serata a Porto Cervo non ci sta ad essere additato come un appestato. Dopo uno sfogo sui social racconta al Messaggero: “Da metà luglio ogni sera in Costa Smeralda ci sono discoteche aperte stracolme di gente. Non è giusto ricondurre tutto a una singola discoteca”. Un altro dei contagiati: “La nostra unica colpa è stata quella di frequentare luoghi pubblici nel pieno rispetto della legge”.

