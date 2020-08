L’oroscopo del giorno 27 agosto: Capricorno e Ariete non sanno parlar d’amore



Nell’oroscopo di oggi, giovedì 27 agosto 2020, la Luna si trova ancora nel segno di fuoco del Sagittario per gran parte della giornata e non aiuterà Venere e Marte a trovare pace. I due pianeti infatti, che sono anche i due lati dell’amore, anche oggi non si esprimono con naturalezza e amorevolezza ma sembrano piuttosto sempre sul piede di guerra!

Continua a leggere



Nell’oroscopo di oggi, giovedì 27 agosto 2020, la Luna si trova ancora nel segno di fuoco del Sagittario per gran parte della giornata e non aiuterà Venere e Marte a trovare pace. I due pianeti infatti, che sono anche i due lati dell’amore, anche oggi non si esprimono con naturalezza e amorevolezza ma sembrano piuttosto sempre sul piede di guerra!

Continua a leggere

Continua a leggere