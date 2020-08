L’oroscopo del giorno 29 agosto: Cancro e Bilancia hanno dubbi d’amore



Nel cielo astrologico di sabato 29 agosto la Luna si trova ancora il segno zodiacale di terra del Capricorno ma proprio oggi si troverà a passare in congiunzione ai tre grossi pianeti che stazionando in Capricorno stanno definendo questo periodo: Giove, Saturno e Plutone. La Luna sarà quindi più dura nell’esprimere i suoi sentimenti e metterà in discussione anche la dolcezza della Venere in Cancro. Come vivrà questa diatriba sentimentale ciascun segno zodiacale? Leggetelo nell’oroscopo del giorno per tutti i segni zodiacali!

