L’oroscopo di oggi 21 agosto: femminilità intensa per Bilancia e Cancro



Nell’oroscopo di oggi la Venere nel cielo di oggi è in sestile a Urano; questo aspetto, insieme a Marte quadrato a Saturno, ci consiglia di prepararci ad una giornata i cui i sentimenti non avranno paura di esprimere dubbi, noie e polemiche. Per fortuna la Luna in Bilancia riesce a smorzare questa tendenza, e le rimostranze almeno saranno fatte a modino!

