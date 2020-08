L’oroscopo di oggi 24 agosto: nulla sfugge a Scorpione e Vergine



Nell’oroscopo di oggi, lunedì 24 agosto, la Luna si trova nel segno dello Scorpione, sensuale ma maniaco del controllo. Questo assetto non aiuta Sole e Mercurio in Vergine né tantomeno Marte quadrato a Saturno che, diciamocelo, non limita alcuna emotività ma è pronto a polemizzare su qualsiasi cosa. Pronti a combattere con i battibecchi?

Continua a leggere



Nell’oroscopo di oggi, lunedì 24 agosto, la Luna si trova nel segno dello Scorpione, sensuale ma maniaco del controllo. Questo assetto non aiuta Sole e Mercurio in Vergine né tantomeno Marte quadrato a Saturno che, diciamocelo, non limita alcuna emotività ma è pronto a polemizzare su qualsiasi cosa. Pronti a combattere con i battibecchi?

Continua a leggere

Continua a leggere