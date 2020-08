L’oroscopo di oggi 3 agosto: Acquario e Gemelli emozionatissimi



L’oroscopo di oggi 3 agosto vede, per questo primo lunedì del mese di agosto, una bella luna in Acquario: decisa a rinnovare a far ci vedere le cose da un punto di vista molto diverso dal solito ma anche capace di rompere con la tradizione in una modalità non sempre diplomatica. Soprattutto per i segni d’aria le emozioni oggi saranno fortissime e particolarmente succose.

