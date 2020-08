L’oroscopo di oggi 5 agosto: Leone e Ariete hanno ragione, sia chiaro



Con l’oroscopo del giorno di oggi, mercoledì 5 agosto, finalmente dopo tante settimane di sosta nel segno del Cancro, Mercurio passerà nel segno di fuoco della Leone. Quindi per i prossimi venti giorni con Mercurio in Leone e Marte in Ariete sarà decisamente sconsigliabile litigare con qualcuno di un segno di fuoco. Non perdete tempo e dategli ragione fin da subito.

