L’oroscopo di oggi 7 agosto: calo di energie per Capricorno e Bilancia



L’oroscopo di oggi venerdì 7 agosto vede, per l’ultimo giorno Venere, pente dell’amore, della dolcezza e della bellezza, nel segno zodiacale dei Gemelli. In questo segno d’aria Venere si è fermato per la sua unica sosta del 2020 e ha portato sicuramente ad una maggior leggerezza e creatività nel vivere i sentimenti. Da domani si sposterà nel segno d’acqua del Cancro noto per la sua profondissima emotività. Oggi ancora la Luna si trova nel segno dei Pesci la mattina mentre intorno alle tre del pomeriggio passerà nel segno dell’Ariete.

