Ludovica Nasti: “La malattia ti fortifica, con ‘L’amica geniale’ la mia rinascita”



Per Ludovica Nasti, 14 anni, star della serie tv HBO – Rai “L’amica Geniale” è solo l’inizio di quella che si prospetta come una promettente carriera. Presto il debutto sul grande schermo, con il film di Marcello Sannino “Rosa Pietra Stella”, dove interpreta Maria, una bambina molto intelligente che vive un rapporto intenso con la madre, nella Napoli dei contrasti sociali. Intervistata dall’Huffington Post, Ludovica racconta della leucemia linfoblastica che ha combattuto per 5 anni, prima di iniziare a recitare: “Da quella malattia ne sono uscita più forte”.

Continua a leggere



Per Ludovica Nasti, 14 anni, star della serie tv HBO – Rai “L’amica Geniale” è solo l’inizio di quella che si prospetta come una promettente carriera. Presto il debutto sul grande schermo, con il film di Marcello Sannino “Rosa Pietra Stella”, dove interpreta Maria, una bambina molto intelligente che vive un rapporto intenso con la madre, nella Napoli dei contrasti sociali. Intervistata dall’Huffington Post, Ludovica racconta della leucemia linfoblastica che ha combattuto per 5 anni, prima di iniziare a recitare: “Da quella malattia ne sono uscita più forte”.

Continua a leggere

Continua a leggere