L’ultimo regalo di Brandon, donati gli organi del campione di arti marziali dopo lo schianto fatale



Non ce l’ha fatta il 19enne Brandon Catter, promessa delle arti marziali veronesi. Dopo quattro giorni di agonia si è spento all’ospedale di Vicenza per le ferite riportate in un tremendo incidente la notte di Ferragosto all’alba. Alla guida dell’auto c’era un amico che se l’è cavata con un trauma leggero. La famiglia, in un estremo atto di amore, ha dato il via libera alla donazione di organi e tessuti.

