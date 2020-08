Macabra scoperta tra i bagnanti a Jesolo, donna morta in acqua a poche decine di metri dalla riva



La tragedia scoperta poco prima delle 10.30 di oggi, lunedì 17 agosto, lungo la costa di Jesolo, in provincia di Venezia. A segnalare il corpo sono stati proprio alcuni bagnanti che si sono accorti del cadavere che galleggiava a pancia in giù e hanno lanciato l’allarme. Purtroppo ogni sforzo per rianimare la donna si è rivelato vano.

