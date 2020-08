Madonna festeggia 62 anni in Giamaica con marijuana, zero mascherine e fidanzato di 36 anni in meno



La popstar festeggia il suo 62esimo compleanno sull’isola caraibica, al ritmo di reggae. Con lei la figlia Lourdes Maria, amici e il ballerino con cui è fidanzata da alcuni mesi, il 26enne Ahlamalik Williams. Senza distanziamento sociale ma con abbondanti dosi di marijuana visibili nelle foto social.

