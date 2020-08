Maltempo a Messina, allagamenti e disagi alla circolazione in tutta la provincia



Una prima alluvione si è verificata in mattinata a Messina e nel pomeriggio violenti nubifragi hanno interessato tutta la provincia. Sarebbero caduti 190 mm di pioggia in poche ore, causando non pochi danni e disagi alla circolazione. In particolare il maltempo ha provocato una frana sulla strada Panoramica dello stretto di Messina.

