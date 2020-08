Maltempo, allerta meteo 31 agosto per temporali e burrasca: l’elenco delle 13 regioni a rischio



Italia messa in ginocchio dal maltempo: domani, lunedì 31 agosto, temporali e burrasca sono previsti su gran parte della Penisola. Pertanto, la Protezione civile ha emanato avviso di allerta meteo arancione per la Provincia Autonoma di Bolzano, in Veneto e nel Lazio e allerta meteo gialla in altre 13 regioni: ecco l’elenco aggiornato.

